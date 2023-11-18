نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشرف الفني للملاكمة يتفقد التدريبات بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور سعيد فوزي المشرف الفني للعبة الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، تدريبات مرحلة البراعم والناشئين والشباب فى لعبة الملاكمة بالجيزة يومي الجمعة والسبت 17 و18 نوفمبر 2023.

وتضمنت الزيارة تفقد تدريبات لعبة الملاكمة، وأوصى فوزى بالتركيز على التدريب على المهارات الأساسية، وتدريبات التوافق والمرونة والتدريب بالأثقال.

وعلى هامش الزيارة إجتمع مدير المشروع بأولياء أمور اللاعبين بمرحلة البراعم للتأكيد على أهمية دورهم فى إنتاج ابطال حقيقيين موضحًا آليات التعامل مع أبنائهم من ابطال المشروع فى المرحلة القادمة.

كما اشار إلى الإمتيازات التى يوفرها المشروع وأهدافه وأيضًا دور الجهاز الفني والإداري في رعاية اللاعبين.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى أحد أهم المشروعات القومية المعنية بإعداد أبطال قادرة على المنافسة وتحقيق انجازات للرياضة المصرية في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة والتى تلقى كافة أنواع الدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكده دائمًا الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث يعد المشروع من ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية استنادًا إلى دوره في الكشف الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات محمد الكردى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف محمد حمدى مدير المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالوزارة، إيهاب فاوى وكيل المديرية لشؤون الرياضة، أيمن شبيطة مدير إدارة الأداء الرياضى وإشراف وحضور المهندس محمد لبنة مدير المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالجيزة والجهاز الفني والإداري للبراعم:

مدرب كابتن رضا مصطفى، مساعد مدرب كابتن ايهاب داوود وإداري اسراء عبدالحكيم

ومرحلة الناشئين:

مدرب كابتن ياسر جعفر وإداري سماح يحيي

ومرحلة الشباب:

مدرب كابتن طارق عزمي واداري اية رمضان.

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