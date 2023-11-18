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أحمد جودة - القاهرة - قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب.

عاجل - تعطيل الدراسة في مطروح غدا

عاجل - تعطيل الدراسة في مطروح غدا

أعلنت محافظة مطروح، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب.

وأوضحت أن هذا القرار جاء نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدا الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدًا الأحد 19-11-2023، سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2: 3) درجة مئوية.

حالة الطقس غدا الأحد

قالت الأرصاد الجوية في بيان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "بدأت السحب بالتشكل علي أقصي الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات القادمة".

وأضافت: "من المتوقع أن تتكاثر السحب علي السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات القادمة وخلال ليلة يوم الأحد".

وأشارت إلى نشاط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل الي 5 أمتار.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حالة الطقس غدًا ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون مصحوبة بالرعد في مناطق متعددة بمصر، من بين هذه المناطق: العلمين، الضبعة، الأسكندرية، شمال محافظة البحيرة، وكفر الشيخ.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار في وقت لاحق إلى شمال محافظة الدقهلية، دمياط، وبورسعيد اعتبارًا من الساعة الثانية ظهرًا.

وتتراوح شدة الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون مصحوبة بالرعد في بعض المناطق مثل السلوم وأجزاء من مطروح، وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية.

ويُتوقع أن تمتد الأمطار في المساء إلى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، والسويس، بالإضافة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الفيوم، بني سويف، جنوب سيناء، ومنطقة خليج السويس.

أما في شمال ووسط سيناء، فمن المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى مستوى السيول، كما ستتسبب الرياح النشطة في إثارة الرمال والأتربة في الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وقد يتسبب هذا في اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، وتسجيل سرعة رياح تتراوح بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع أمواج البحر من 3 إلى 5 أمتار.