مراسل إكسترا نيوز: تم إدخال 150 ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة.. ومصر أدت دورا كبيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 نوفمبر 2023 11:36 مساءً -

كشف عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، أنه تم إدخال 150 ألف لتر من السولار إلى قطاع غزة، مؤكداً ان مصر أدت دور كبير في ذلك، ما يمثل عودة الحياة مجددا وتشغيل عدد من القطاعات في القطاع، وتحديدا السيارات الخاصة بالأونروا لأنها الجهات المنوط بها نقل المساعدات التي تصل من الجانب المصري داخل القطاع.

وأضاف "الغنام"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدداً من الأطفال والأشخاص الحاملين جنسيات أجنبية ومزدوجو الجنسية عبروا معبر رفح اليوم، كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاج الأطفال الفلسطينيين، لافتاً إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية زارت معبر رفح، وتحدثت مع فريق الهلال الأحمر والإسعاف المصري، وحيت مصر على الجهود العظيمة التي قامت بها منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر الماضي، ورافقها محافظ شمال سيناء.

وأشار الغنام إلى أن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية تشكل نقطة تحول، لأن الاتحاد الأوروبي ضالع إلى حد بعيد في اتفاقية المعابر التي وقعتها منذ فترة طويلة مع السلطة الفلسطينية ومن ثم هي تمثل همزة وصل بين الاتحاد الأوروبي في سياق حركة المعابر.