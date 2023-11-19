عاجل - مشاهدة فيديو مرتضى منصور لـ داليا زيادة: "داليا زبالة مش زيادة.. من أوسخ 100 امرأة في العالم"

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة فيديو مرتضى منصور لـ داليا زيادة: "داليا زبالة مش زيادة.. من أوسخ 100 امرأة في العالم"

مشاهدة فيديو مرتضى منصور لـ داليا زيادة: "داليا زبالة مش زيادة.. من أوسخ 100 امرأة في العالم".. مرتضى منصور، خرج من جديد مرتضى منصور، بالتزامن مع الأحداث المرعبة وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعمه للمقاونة الفلسطينية في حربها ضد الصهاينة، وما يحدث من جرائم بشعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل فلسطين.

مرتضى منصور: "داليا زبالة مش زيادة"

وشن مرتضى منصور، هجومًا شديدًا على الناشطة السياسية داليا زيادة، بعد خروجها بتصريحات تستفز بها كل الداعمين إلى فلسطين، خاصة بعد المجازر التي نفذتها الصهاينة في قطاع غزة، قائلًا: "داليا زبالة مش زيادة، دي عيلة كانت شغالة في مركز بن خلدون".

مرتضى منصور عن داليا زيادة: "دي من أوسخ 100 امرأة في العالم"

وأكد مرتضى منصور، في مقطع فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هي عملت فيديو بتقول إنها تم اختيارها من أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم، مش عارف هي بتأثر على إي، دي بنت عبيطة، دي من أوسخ 100 امرأة في العالم، بعد وصفها للمقاومة بـ الإرهاب، هي قاعدة في تل أبيب دائمًا، مردفًا: أقول لها ماذا عن أطفالنا وأولادنا الذين يقتلون يوميًا على يد اليهود؟".

وفي وقت سابق، قالت الناشطة داليا زيادة، إن اليهود سيظلون في نظرها شعب الله المختار، وبشرًا مكرمين من عند الله رب العالمين، على حد وصفها.

وكتبت زيادة عبر موقع إكس: اليهود هيفضلوا في نظري هم شعب الله المختار، وهيفضلوا في نظري بشر مكرمين من عند الله رب العالمين زيهم زي كل البشر، وأرفض تماما وصف المتطرفين العرب والمسلمين لهم بأنهم قردة وخنازير وما شابه.

وأضافت: نفس هؤلاء المتطرفين يشتمون حتى المسيحيين الذين يعيشون بينهم وينتقصون من إنسانيتهم.