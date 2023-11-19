عاجل - فيديو كواليس هروب داليا زيادة خارج مصر (التفاصيل الكاملة)

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أحمد جودة - القاهرة - كواليس هروب داليا زيادة خارج مصر بالتفصيل (مشاهدة فيديو)

يتساءل عدد كبير من المواطنين خاصة في مصر، عن كواليس هروب داليا زيادة خارج مصر، بعد تصريحاتها المستفزة والداعمة للكيان الصهيوني، بالتزامن مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة، ودعمها الواضح والصريح في منشوراتها عبر منصة إكس X (تويتر سابقًا).

كواليس هروب داليا زيادة خارج مصر

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كواليس هروب داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة خارج مصر، بعد الهجوم الحاد والكبير الذي شنه عليه كل محبي الدولة الفلسطينية، وأعمال الكيان الصهيوني المحتل من جرائم بشعة وغير إنسانية في قطاع غزة، وجاءت التفاصيل الكاملة حسب ما أعلنه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت كالتالي:

البداية اتصلت داليا زيادة بالسفارة الأمريكية.

طلبت داليا زيادة الحماية بزعم أن هناك تهديدات لها بعد حديثها عن حماس.

بعد ذلك اتصلت السفارة الأمريكية بالسفارة الألمانية من أجل سفر داليا زيادة إلى ألمانيا.

لكن جاء رد سفارة ألمانيا بالرفض.

سافرت بعد ذلك داليا زيادة إلى أمريكا.

فيديو مشاهدة كواليس هروب داليا زيادة خارج مصر

مصطفى بكري يشن هجومًا شديدًا على داليا زيادة ويصف ما فعلته بـ "الخيانة"

وشن الكاتب الصحفي مصطفى بكري، هجومًا شديدًا على داليا زيادة، ووصف ما قامت به بـ "الخيانة"، قائلًا: "اللي يخون مرة يخون ألف مرة، واللي يبيع بلده يبيع أي حاجة".

ودعا بكري، خلال اللقاء، إلى ضرورة عمل حصر لمن يسمون أنفسهم نشطاء في 25 يناير ومن يدعون حقوق الإنسان، مؤكدا أنهم أصبحوا رأسماليين وقاموا بعمل منظمات ومواقع تحصل على تمويلات، لافتًا إلى أن هؤلاء يمزقون رموز الوطن، والوطنيون الحقيقيون بتوع الأرض والتراب يتمسكون من أجل البلد ولا يهمهم مناصب.

وشن مرتضى منصور، هجومًا شديدًا على الناشطة السياسية داليا زيادة، بعد خروجها بتصريحات تستفز بها كل الداعمين إلى فلسطين، خاصة بعد المجازر التي نفذتها الصهاينة في قطاع غزة، قائلًا: "داليا زبالة مش زيادة، دي عيلة كانت شغالة في مركز بن خلدون".

مرتضى منصور عن داليا زيادة: "دي من أوسخ 100 امرأة في العالم"

وأكد مرتضى منصور، في مقطع فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هي عملت فيديو بتقول إنها تم اختيارها من أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم، مش عارف هي بتأثر على إي، دي بنت عبيطة، دي من أوسخ 100 امرأة في العالم، بعد وصفها للمقاومة بـ الإرهاب، هي قاعدة في تل أبيب دائمًا، مردفًا: أقول لها ماذا عن أطفالنا وأولادنا الذين يقتلون يوميًا على يد اليهود؟".