طقس يوم.. اللطيف نهارًا على القاهرة ومائل للبرودة على شمال البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:33 صباحاً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 19 نوفمبر، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
وافاد خبراء الأرصاد الجوية بينما يكون حالة الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 نوفمبر في مدن ومحافظات مصر:
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى 28
القاهرة العظمى 27 الصغرى 19
6 أكتوبر العظمى 28 الصغرى 18
بنهــــا العظمى 27 19
دمنهورالعظمى 26الصغرى 18
وادى النطرون العظمى 27 الصغرى 18
كفر الشيخ العظمى 26 الصغرى 19
المنصورة العظمى 26الصغرى 19
الزقازيق العظمى 27 الصغرى 19
شبين الكوم العظمى 27 الصغرى 19
طنطا العظمى 26 الصغرى 19
دمياط العظمى 26 الصغرى 19
بورسعيد العظمى 26 الصغرى 18
الإسماعيلية العظمى 28 الصغرى 17
السويس العظمى 27 الصغرى 18
العريش العظمى 26 الصغرى 17
رفح العظمى 25 الصغرى 18
رأس سدر العظمى 28 الصغرى 20
نخل العظمى 26الصغرى 14
كاترين العظمى 24 الصغرى 13
الطور العظمى 29 الصغرى 21
طابا العظمى 29 الصغرى 20
شرم الشيخ العظمى 30 الصغرى 21
الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 18
العلمين الجديدة العظمى 26 الصغرى 18
مطروح العظمى 25 الصغرى 17
السلوم العظمى 26 الصغرى 15
سيوةالعظمى 25 الصغرى 13
رأس غارب العظمى 30 الصغرى 21
الغردقة العظمى 30 الصغرى 20
سفاجا العظمى 31 الصغرى 22
مرسى علم العظمى 31 الصغرى 22
شلاتين العظمى 30الصغرى 25
حلايب العظمى 26الصغرى 23
أبورماد العظمى 28الصغرى 22
رأس حدربة العظمى 26 الصغرى 22
الفيوم العظمى 27 الصغرى 17
بنى سويف العظمى 28 الصغرى 16
المنيا العظمى 28 الصغرى 15
أسيوط العظمى 28 الصغرى 15
سوهاج العظمى 29 الصغرى 17
قنا العظمى 29 الصغرى 18
الأقصر العظمى 29 الصغرى 18
أسوان العظمى 30 الصغرى 19
الوادى الجديد العظمى 31 الصغرى 18
أبوسمبل العظمى 31 الصغرى 19