طقس يوم.. اللطيف نهارًا على القاهرة ومائل للبرودة على شمال البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:33 صباحاً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 19 نوفمبر، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وافاد خبراء الأرصاد الجوية بينما يكون حالة الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 نوفمبر في مدن ومحافظات مصر:

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى 28

القاهرة العظمى 27 الصغرى 19

6 أكتوبر العظمى 28 الصغرى 18

بنهــــا العظمى 27 19

دمنهورالعظمى 26الصغرى 18

وادى النطرون العظمى 27 الصغرى 18

كفر الشيخ العظمى 26 الصغرى 19

المنصورة العظمى 26الصغرى 19

الزقازيق العظمى 27 الصغرى 19

شبين الكوم العظمى 27 الصغرى 19

طنطا العظمى 26 الصغرى 19

دمياط العظمى 26 الصغرى 19

بورسعيد العظمى 26 الصغرى 18

الإسماعيلية العظمى 28 الصغرى 17

السويس العظمى 27 الصغرى 18

العريش العظمى 26 الصغرى 17

رفح العظمى 25 الصغرى 18

رأس سدر العظمى 28 الصغرى 20

نخل العظمى 26الصغرى 14

كاترين العظمى 24 الصغرى 13

الطور العظمى 29 الصغرى 21

طابا العظمى 29 الصغرى 20

شرم الشيخ العظمى 30 الصغرى 21

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 18

العلمين الجديدة العظمى 26 الصغرى 18

مطروح العظمى 25 الصغرى 17

السلوم العظمى 26 الصغرى 15

سيوةالعظمى 25 الصغرى 13

رأس غارب العظمى 30 الصغرى 21

الغردقة العظمى 30 الصغرى 20

سفاجا العظمى 31 الصغرى 22

مرسى علم العظمى 31 الصغرى 22

شلاتين العظمى 30الصغرى 25

حلايب العظمى 26الصغرى 23

أبورماد العظمى 28الصغرى 22

رأس حدربة العظمى 26 الصغرى 22

الفيوم العظمى 27 الصغرى 17

بنى سويف العظمى 28 الصغرى 16

المنيا العظمى 28 الصغرى 15

أسيوط العظمى 28 الصغرى 15

سوهاج العظمى 29 الصغرى 17

قنا العظمى 29 الصغرى 18

الأقصر العظمى 29 الصغرى 18

أسوان العظمى 30 الصغرى 19

الوادى الجديد العظمى 31 الصغرى 18

أبوسمبل العظمى 31 الصغرى 19