انت الأن تتابع خبر حالة طقس اليوم الأحد.. الأرصاد تحذر من انقلاب الجو وانخفاض الحرارة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتحذير من حالة طقس اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023، حيث أنه يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويكون معها سقوط للأمطار ذات الشدة المتفاوتة، وهي قد تكون رعدية تصل لجد السيول في العديد من المناطق مثل شمال ووسط سيناء.

حالة طقس اليوم

وأكد هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن حالة طقس اليوم الأحد يشهد أمطار تكون من متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية في بعض الأحيان على “العلمين، الضبعة، الإسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ”، وهذا يكون بدءاً من الساعة 12 ظهراً وتمتد الأمطار لشمال الدقهلية وبورسعيد ودمياط.

[حالة طقس اليوم]

حالة طقس اليوم

وأما عن الأمطار ذات الشدة المتوسطة فهي قد تصل لرعدية في بعض الأحيان على “السلوم وبعض من المناطق في مطروح وجنوب محافظتي الدقهلية والبحيرة، والغربية والشرقية والمنوفية”، وهي التي قد تمتد في المساء لـ “القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس”.

[حالة طقس اليوم]

حالة طقس اليوم

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتمت الإشارة إلى أن حالة الطقس يكون فيها أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة على كلاً من “الفيوم وبني سويف وخليج السويس وجنوب سيناء”، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد المواطنين معرفتها طوال الوقت خاصة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.

[حالة طقس اليوم]

حالة طقس اليوم

وأما عن الأمطار فهي قد تكون متفاوتة الشدة وتصل لـ حد السيول على شمال ووسط سيناء، وأيضاً تنشط الرياح المثيرة إلى الرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال البحر الأحمر/ وهذا بجانب الكثير من الاضطرابات الخاصة بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من “60 لـ 70 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه يكون من 3 لـ 5 متر.