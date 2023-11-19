انت الأن تتابع خبر لمدة يومين .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ عن قطع المياه اليوم لمجة يومين بداية من اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 عن بعض المناطق التي تقع في المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية..

قطع المياه

[شخص يقوم بملئ كوب مياه قطع المياه]

قطع المياه

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق أنه سوف يتم قطع المياه بداية من الساعة الثانية عشر صباحاً حتي الانتهاء مما يتم القيام به بسبب خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب بدسوق

أماكن قطع المياه

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق عن أسماء المناطق التي سوف يتم فيها قطع المياه وهي شارع الاستاد، ومنطقة مستشفى دسوق العام ومنطقة أرض مفتاح ومنطقة شارع الجيش بمدينة دسوق، وفي القرى سيتم قطع مياه الشرب عن قرية كفر أم يوسف ، حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥.