انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 7 أماكن في المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية ، في بيان لها عن خريطة قطع المياه اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023،في المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

[أماكن قطع المياه وصنبور به ماء]

أماكن قطع المياه

وأشارت شركة المياه في محافظة المنوفية ، في بيانها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 4ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم بسبب غسل المروقات وتطهير الخزانات ورفع كفاءة المحطات لتقديم جودة أفضل للمشتركين

أماكن قطع المياه

[قطع المياه]

قطع المياه

وأكدت شركة المياه في محافظة المنوفية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه اليوم لأحد الموافق التاسع عشر من الشهر الميلادي الجاري، عن قرى بخاتي والبتانون واصطباري وتماي والمصليحة قرى ساحل الجواير ودراجيل وشماسيس وأبو كأس ودنشواي وقرى أبو مشهور والعباسة وطوخ طنيشا وقرى السكرية وطلبوها وكفر ربيع وطلوب وميت عفيف وقرى بجيرم وأجهور وطه شبرا وعرب الرمل وقرى دروة وشطانوف وبوجة وكفر العمدة وسنتريس وساقية أبو شعرة وقرى صلصط وكفر صلصط وزاوية رازين، مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة