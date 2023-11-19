انت الأن تتابع خبر المنخفض الجوي يضرب البلاد بقوة.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر تحدث بسببه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن أن البلاد سوف تتأثر بـ 3 ظواهر جوية قوية بسبب المنخفض الجوي، وهو الذي تتعرض له جميع البلاد بدءاً من اليوم الأحد وتستمر للعديد من الأيام، وحذرت من عدم السير تحت اللافتات الإعلانية والأشجار وغيرها.

ظواهر جوية بسبب المنخفض الجوي

وكشفت الهيئة أن جميع البلاد سوف تشهد سقوط الأمطار التي تكون متفاوتة الشدة وقد تكون رعدية في العديد من الأحيان على العديد من البلاد، وهي من أبرز الأشياء الذي لابد من وضعها في الاعتبار في الوضع الحالي لأنها تؤثر على الجميع.

[المنخفض الجوي]

المنخفض الجوي

وأما عن الرياح في المنخفض الجوي فهي تنشط كثيراً وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، ويحدث الكثير من الاضطرابات في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون ما بين 60 لـ 70 كيلو متر/ الساعة، وارتفاع الموج يكون ما بين 3 لـ 5 أمتار.

[المنخفض الجوي]

المنخفض الجوي

أمطار وانخفاض الحرارة بالمحافظات

وسوف تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على الفيوم وبني سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وأيضاً تكون بشدة متفاوتة وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، والحرارة سوف تنخفض اليوم الأحد بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات مئوية على العديد من الأنحاء، وهي من أكثر الأشياء الذي تشغل بال الجميع.

[المنخفض الجوي]

المنخفض الجوي

وتسقط الكثير من الأمطار التي تكون من متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية في بعض الأحيان على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وهو يكون في تمام الساعة الـ 2 ظهراً وتمتد لشمال محافظة بورسعيد والدقهلية ودمياط، والسلوم وبعض المناطق في مطروح والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية تشهد الأمطار ذات الشدة المتوسطة والرعدية وتصل للقاهرة والجيزة والإسماعيلية والقليوبية والسويس.