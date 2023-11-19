انت الأن تتابع خبر أكثر من 500 جنيه زيادة .. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أسعار الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 في بداية تعاملات الصباح بمحلات الصاغة في ظل حالة الارتفاع التي حدثت في تعاملات أمس السبت ، ومن قبلها التذبذب التي عليها المعدن النفيس بوجه عام .

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية ارتفاع في تعاملات اليوم الأحد 19 من الشهر الميلادي الجديد في محلات الصاغة، بعد حالة الثبات التي كانت عليها بعد القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

[أسعار الذهب اليوم]

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 14:

وصل سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 1670 جنيه،

سعر جرام الذهب عيار 18 :

[أسعار الذهب اليوم]

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 2327 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 :

وصل جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم فوصل إلي 2715 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

وصل سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 3103 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023:

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 21720 جنيه .