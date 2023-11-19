رئيس الوزراء يشهد انطلاق معرض Cairo ict في دورته الـ 27

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انطلاق فاعليات الدورة ال ٢٧ من معرض Cairo ict للتكنولوجيا الشرق الاوسط وافريقيا .

وتفقد مدبولي عدد من اجنحة المعرض واستمع لشرح من الشركات المشاركة والتي اكدت توسع نشاطها التكنولوجي وتعاونها مع الجهات الحكومية في تحويل الاموال و الميكنة .

ويشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى، الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس » قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.