نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعطيل الدراسة فى مدارس الجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يتسائل العديد من أولياء الأمور عن حقيقة تعطيل الدراسة في الجيزة هذه الأيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد كشفت تقارير عن حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في الجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية، على غرار محافظتي الإسكندرية ومطروح.

ولم يُصدر أي قرار من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس، فالدراسة منتظمة في مواعيدها دون أي تعطيل، ووفق القواعد المنظمة لها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرر تعطيل الدراسة غدًا الأحد في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدًا حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



