نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدا إطلاق برنامج "تفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب" والذي يستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، ويتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

كما أكد الوزير خلال بيان صحفى على الدور الهام لمدير المدرسة في تطوير المدرسة، وبالتالي تطوير العملية التعليمية، موجهًا بتعظيم الاستفادة من المديرين الجدد من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين في إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، والذين تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة ٦ أشهر، ومنح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم.