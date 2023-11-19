نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح قاعة عصافير الجنة بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت اليوم عزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال بديوان المديرية نيابة عن الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بافتتاح قاعة عصافير الجنة بمدرسة أم المؤمنين الابتدائية بإدارة شرق التعليمية.

والجدير بالذكر أن نجاح متولي مديرة المدرسة السابقة قامت بتجهيز القاعة وكافة الأمور اللوجستية الخاصة بها.

كما قدم الأطفال باقة من الزهور إلي المعلمات في جو يسوده البهجة تقديرًا واحترامًا لهم وتمنى الجميع يومًا سعيدًا للطلبة والطالبات وجميع العاملين بالمدرسة.



