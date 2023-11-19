رئيس الوزراء يتفقد ويفتتح عددا من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - مدبولي يفتتح مقر شركة " كابجيمينى" المتخصصة في مجالات الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد في مصر

المقر يضم أحدث مركز خدمات عالمي لدى الشركة لتصدير الخدمات لعملائها في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية

الشركة لديها حاليا 1600 موظف وتستهدف توظيف أكثر من 3000 متخصص فى عام 2026

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح وتفقد عدد من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية، استهلها بافتتاح مقر شركة "كابجيمينى" (Capgemini) المتخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية وخدمات التعهيد في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والسيد/ أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميني، والمهندس حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر بالإضافة الى عدد من القيادات فى القطاعين الحكومى والخاص.

وعقب الافتتاح تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أرجاء مقر الشركة للتعرف عن قرب على طبيعة عمليات الشركة ومختلف وحدات الأعمال بها؛ وما تتضمنه من خدمات التحول الرقمي التي تقدمها "كابجيميني" لدعم مجموعة كبيرة من عملائها عالميًا في مختلف الصناعات بدءًا من صناعة السيارات والفضاء والاتصالات، وصولًا إلى المنتجات الاستهلاكية والضيافة.

وعلى هامش الافتتاح، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تعزيز المقومات التنافسية لمصر في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود من خلال تهيئة مناخ الأعمال المحفز على الاستثمار، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية بالإضافة إلى توفير قاعدة عريضة من المتخصصين في مختلف المجالات التكنولوجية؛ مضيفا أن صناعة التعهيد تشهد طفرة ونقلة في نوعية الخدمات التي يتم تصديرها لمختلف الأسواق حول العالم في ضوء اهتمام كبرى الشركات العالمية بإنشاء مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية لعملائها بالخارج بالاعتماد على المهارات والكوادر المصرية.

وقال الدكتور عمرو طلعت إنه في إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة والتى ستساهم بقوة في زيادة حجم الصادرات الرقمية وتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب.

وفي غضون ذلك، قال السيد/ أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابجيميني، إن مقر الشركة يضم أحدث مركز خدمات عالمي لدى الشركة حيث تم تصميمه وتجهيزه بأحدث التقنيات ليجتذب أفضل الكوادر المصرية والخبرات والمهارات التقنية ومتعددة اللغات.

وأضاف: أطلقت شركة "كابجيمينى" العالمية أعمالها في السوق المصرية في سبتمبر 2022 ضمن استراتيجيتها للتوسع في مراكز تصدير خدماتها التكنولوجية، ثم وقعت الشركة اتفاقية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بهدف التوسع في مركزها العالمي في مصر لتقديم الخدمات والاستشارات التكنولوجية لعملاء الشركة حول العالم.

وأوضح أن استثمارات شركة "كابجيميني" بالسوق المصرية تتركز في مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود (Offshoring) والتي تقدمها لعملائها في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية انطلاقا من مصر، بما يسهم في زيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل للكوادر الشابة والمواهب الرقمية.

وسلّط الرئيس التنفيذي لمجموعة "كابجيميني"، الضوء على أسباب اختيار مصر كمقر إقليمي للشركة ومركز خدماتها العالمي، قائلاً: "نعمل على تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة وتحسين دورة الأعمال من خلال 23 مركزًا من أفضل مراكز الخدمات حول العالم".

وأضاف: يُعزز مركز الخدمات العالمي لكابجيميني في مصر التزامنا بتقديم حلول مخصصة لعملائنا، حيث كانت مصر خيارًا ممتازًا بسبب ملاءمة مناخ الأعمال، ووفرة الموارد البشرية الماهرة، والانسجام التكنولوجي، ما سيمكننا من مواصلة دفع التحول الرقمي وتحقيق نتائج استثنائية.

وأوضح أن شركة كابجيميني Capgemini الفرنسية تأسست قبل 55 عامًا، وتعمل في مجالات تقنيات البنية التحتية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والهندسة الرقمية لتلبية كافة احتياجات الأعمال، وأنها تضم بين أروقتها 350 ألف خبير بالتكنولوجيا فى أكثر من 50 دولة من 120 جنسية.

وأشار السيد/ أيمن عزت إلى أن حجم أعمال الشركة العالمية تجاوز الـ 22 مليار يورو عام 2022، كما تساهم استثمارات كابجيميني بالسوق المصرية من خلال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود (Offshoring) من مصر، مما يؤدي الى توفير العملات الأجنبية، وذلك من خلال خدماتنا في مجال التكنولوجيا من أجل تحقيق مستقبل شامل ومستدام.

كما تطرق إلى التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في تحقيق أهداف استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، التي تهدف إلى مضاعفة عائدات قطاع التكنولوجيا وخلق فرص عمل عالية القيمة للكوادر الماهرة لدينا.

وتابع السيد/ أيمن عزت حديثه، قائلاً:"خلال الاعوام الماضية استطاعت الشركة أن تحقق نمواً مستداما تجاوز الـ 15% سنوياً، وهو ما جاء انعكاسا لثقة العملاء في الخدمات المقدمة من الشركة.

وقال المهندس/ حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: "لقد حققت كابجيميني مصر إنجازات ملحوظة على مدار العام، بما في ذلك إنشاء مركز الخدمات العالمي، إذ يوفر المركز خدمات الأعمال والتحول الرقمي بلغات مختلفة مثل التركية والألمانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمؤسسات الكبيرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع المثالي والمنطقة الزمنية المميزة للبلاد."

وأضاف سيف الدين: " لدينا الان 1600 موظف ونستهدف بناء مستقبل رقمي ديناميكي، لذا نسعى إلى توظيف أكثر من 3000 متخصص من ذوي المهارات الاستثنائية بالشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2026، وذلك تجسيدًا لالتزامنا الراسخ بدفع عجلة نمو صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود في مصر"، لافتا إلى أن الشركة بمصر تُعد 100% استثمار اجنبي مباشر، قائلاً: "نصدر 100% خارج مصر".

وخلال تفقده، أجري رئيس الوزراء، حواراً مع عدد من الشباب العاملين بالشركة من حديثي التخرج، وذلك حول تخصصاتهم، وما إن كانت تتعلق بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أشاروا إلى تنوع تخصصات تخرجهم، وحصولهم على برامج تدريبية أهلتهم للعمل بالشركة، وخلال حواره أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بشباب مصر المتميز في هذا المجال الواعد، كما حرص في ختام جولته على التقاط صورة تذكارية مع مسئولي الشركة وعدد من العاملين بها.