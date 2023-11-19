«الأرصاد» تكشف عن تقلبات جوية في طقس اليوم.. أبرزها «أمطار رعدية»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - تشهد حالة الطقس اليوم تقلبات جوية بسبب منخفض جوي متمركز شرق البحر المتوسط، بدأت آثاره في الظهور مساء أمس وتستمر اليوم.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ المنخفض الجوي يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على أغلب أنحاء البلاد، وتنخفض درجات الحرارة اليوم بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، كما يشهد اليوم اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح بين 60 و70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين 3 و5 أمتار.

وتشهد العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا، تمتد إلى شمال محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ظهر اليوم.

أمطار على أغلب الأنحاء اليوم

ويشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وتسقط الأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على الفيوم وبني سويف وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس، وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

وفيما يلي بيانا بدرجات الحرارة اليوم الأحد وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 17.

جنوب سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.