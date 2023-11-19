العمل: حصر جديد لعمالة غير منتظمة بمشروعات أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - قالت وزارة العمل في بيان لها إن مديرية العمل بمحافظة أسوان شكلت لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع سنابل سونو أسوان، والذي ينفذه جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية بوازرة الدفاع؛ وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع، وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها.

العمالة غير المنتظمة بأسوان

حيث إن المشروع يستصلح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان، ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة في شتى المجالات الزراعية، إلى مرحلة التسويق للمنتجات الزراعية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه جرى تنظيم الزيارة في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحات وزير العمل للمديريات، بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات، وأفاد فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، أنه ترأس اللجنة المشاركة بالزيارة، ويرافقه مدير إدارة الرعاية بالمديرية، ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة، ومدير مكتب عمل أسوان، وباحثون بإدارة العمالة غير المنتظمة؛ حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع، كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة مؤكدين أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم ومستمرون في عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التي تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.