تحت حماية شرطة الاحتلال .. عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 01:27 مساءً - وأفادت مصادر، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، كما أدوا طقوسًا تلمودية فى مُحيط مصلى باب الرحمة.



وفى سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين من الدخول إليه، بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحامه.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين فى محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل.

