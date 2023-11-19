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دخول سيارات إسعاف مصرية لمعبر رفح تمهيدا لاستقبال أطفال من فلسطين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - أفاد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أنه يتم الآن إدخال سيارات إسعاف مصرية لمعبر رفح تمهيدا لاستقبال عدد من الأطفال الفلسطينيين حديثي الولادة.


كان قد قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح: تواصل الاستعدادات لاستقبال الأطفال الفلسطينيين الخدج، لافتا إلى أن سيارات الإسعاف المصرية تصطف لاستقبال جرحى غزة.

وأضاف: "استقبال 240 شخصا من مزدوجي الجنسية بالمعبر"، مشيرا إلى أنه تم عبور شاحنتي وقود إضافيتين إلى غزة عبر المعبر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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