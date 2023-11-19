مصطفى مدبولي للشباب: المستقبل فى قطاع الاتصالات والمجال مفتوح لجميع التخصصات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مستقبل مصر سيكون فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة للقوى البشرية التى تتمتع بها مصر.



وأوضح مدبولي-فى تصريحات صحفية اليوم الأحد على هامش افتتاحه بالإنابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معرض ومؤتمر Cairo ICT 2023 وتفقده لعدد من الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات وخدمات التعهيد- أن زيارته اليوم شملت 6 شركات فى المنطقة الإدارية بشرق القاهرة، موجها رسالة لكل للشباب بأن المستقبل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجال مفتوح لجميع التخصصات.

وأكد مدبولي - خلال لقائه مع عدد من الشباب العامل بالشركات المشاركة في المعرض - أنه خلال جولته بالمعرض تم التأكيد من جانب مديرى الشركات أن العنصر البشري المصري بدون تحيز من أفضل العناصر على مستوى العالم والذى يستطيع فى وقت قياسي أن يستوعب التكنولوجيا ويستطيع التعامل معها.

ووجه مدبولى رسالة للشباب المصري أن هذا القطاع هو قطاع الأمل في مصر، حيث ينمو فيه بنسب من 15 إلى 20% سنويا، ويوجد لدينا مجال أكبر للنمو، فى ظل حديث العالم الآن عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته فى كل مناحي الحياة.

وأعرب مدبولي عن سعادته بالشباب المصري كأحد ركائز هذه الصناعة المستقبلية للفترة القادمة، موجها الشكر للقائمين على الشركات، كما وجه الشكر لوزير الاتصالات.

وأشار إلى أن الشيئ الأهم،أن تلك الشركات العاملة لديها برامج توسع بمصر، وأن العديد من الشركات قامت بمضاعفة أعداد موظفيها من مئات إلى الآلاف، ولديها فرص للتوسع بمصر.

وأكد مدبولي مجددا أن هذا القطاع من أهم القطاعات والذى يجب أن يركز شبابنا عليه وان الفكر التقليدي لبعض الوظائف النمطية المتعارف عليها من سنوات لابد أن يتغير وأن يتواكب مع المستقبل،وأن يكون لمصر مستقبل واعد فى هذا القطاع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن صناعة الاتصالات تضم أكثر من مستوى، بداية من المستوى الأول والذى لا يتطلب مهارات عالية، وهو التعهيد وخدمة العملاء، لافتا إلى ضرورة تدريب الشباب بهذا القطاع، لاسيما وأن رواتبهم تبدأ بمبالغ مرتفعه مقارنة بأي عمل آخر نمطي ولديهم فرصة للانطلاق بصورة كبيرة جدا.

وأضاف أن المستوى المتقدم، هو من الشباب الخبراء المسئولين عن تصميم البرمجيات الخاصة بالصناعات كالسيارات والطائرات ونظم الأمن على مستوى العالم، منوها بأن الشيء الأهم أن مصانع السيارات العملاقة والمراكز على مستوى العالم يكون اعتمادها الأساسي على الشركات الموجودة بمصر.