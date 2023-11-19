السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط لسوء الأحوال الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من بالبلاد ، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط .

وشددت الهيئة على الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار بجميع مواقع الهيئة فى غرفة طوارئ رئيسية، إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها، وأكدت أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.