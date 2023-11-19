نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة والمستشار العسكري يشهدان عرضا عسكريا بمدرسة أبو رواش الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الأحد، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، واللواء محمد منصور قائد قطاع التأسيس العسكرى لمحافظة الجيزة، والعميد محمد الشافعى المستشار العسكرى لمحافظة الجيزة، عرضا عسكريا لمدرسة ابو رواش الثانوية الصناعية المشتركة للتأسيس العسكري التابعة لإدارة كرداسة التعليمية.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفنى، والدكتورة نجوى عبد المعطى مدير عام إدارة كرداسة، والعميد محمد مكرم القائد العسكرى بمدرسة أبو رواش الثانوية الصناعية المشتركة للتأسيس العسكرى.

وقد شاهد الحضور عرضا عسكريا لطلاب المدرسة وكذلك بعضا من العروض الفنية من أغان وطنية من كورال المدرسة وعروضا رياضية متمثلة فى فريق البنات للكاراتيه.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خلال الزيارة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والانضباط الذي يمثل أهم أسس النجاح مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة الدفاع الشعبى والعسكري والتربية والتعليم والجهود التي أثمرت عن منظومة المدارس الثانوية الفنية العسكرية بهدف خلق جيل صالح منتج ومبدع وقادر على مواجهة التحديات ويتمتع بالانضباط والمهنية.

وقد تم تكريم المعلمين والطلاب بشهادات تقدير وتوزيع بعض الهدايا على الطلبة والطالبات تقديرا للجهد المبذول لإنجاح المنظومة التعليمية.

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