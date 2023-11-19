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أحمد جودة - القاهرة - أدارت الهيئة الوطنية للانتخابات، بزعامة المستشار حازم بدوي، جهودًا لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال فتح باب الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

ويتيح هذا النظام للمواطنين الاطلاع على اللجان الانتخابية المختصة التي سيقومون بالتصويت فيها، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي للناخب،يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الهيئة لتبسيط عملية التصويت وتيسير الإجراءات للمواطنين.

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول مراكز الاقتراع.

يتيح هذا الموارد الجديدة للمواطنين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين الاطلاع على المراكز التي سيقومون فيها بالتصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مراكز الإنتخاب وحقهم في التصويت من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي الخاص بهم.

تشمل قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مراكز المدارس التي تُستخدم كمراكز للإنتخاب في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، كما توضح كافة التفاصيل عن موقع الإنتخاب.

اعرف لجنتك الإنتخابية بكل سهولة من خلال رسالة نصية

في إطار سعي الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية التصويت وتيسير الإجراءات للمواطنين، يوفر الموقع أيضًا خدمة تغيير مركز الاقتراع الذي سيقوم فيه الأفراد بالتصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. يتطلب هذا الإجراء أن يكون المواطن داخل نطاق موطنه الانتخابي، ويمكن تقديم طلب لتغيير المركز الانتخابي المرغوب فيه، ويجب أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز 15 نوفمبر الحالي. تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بضمان حق المواطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم والمشاركة الفعالة في تحديد مستقبل الوطن.

عرف لجنتك الإنتخابية بلإسم:

1- ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي" اضغط هنا"

2- اختر أيقونة "استعلم عن موقفك الانتخابي".

3- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقمًا.

4- انقر على أيقونة "استعلم".

5- بعد كتابة الاسم والرقم القومي، يمكنك معرفة مكان الاقتراع الخاص بك.

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اعرف لجنتك الإنتخابية من خلال رسالة نصية

وفرت الهيئة الوطنية للإنتخابات للمواطنين معرفة اللجنة الإنتخابية لكل مواطن بكل سهولة من خلال إرسال الرقم القومي الخاص بكل مواطن في رساله نصية على رقم 5151 يصلك كل ما تريد معرفتة عن اللجنة الإنتخابية الخاصة بك بكل سهولة "مجانًا"، ويأتي ذلك في ضوء الخدمات التي تعمل الدولة المصرية على تقديمها بشكل دائم لكافة المواطنين.