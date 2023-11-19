نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسوء الأحوال الجوية.. السكة الحديد تقرر تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط.

كما تؤكد الهيئة، في بيان اليوم الأحد، الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التأخير الخارج عن إرادتها وتؤكد أنها لا تدخر جهدا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.