نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تدعو طلابها للمنافسة في مسابقة "أفضل CD" لتكريم الإبداع والأبحاث المتميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بادرت جامعة حلوان إلى خطوة ملموسة نحو تعزيز التفوق والإبداع بين طلابها من خلال إعلان إطلاق مسابقة "أفضل CD" على مستوى الكليات.

تأتي هذه المسابقة الرائدة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، برعاية كريمة من فخامة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

هدفت هذه المسابقة إلى تعزيز الأبحاث في مجالات متنوعة مثل الاجتماعيات والعلوم الطبية والهندسية، وتشجيع الطلاب على استخدام برامج الوسائط المتعددة بطرق إبداعية ومبتكرة. يُطلب من الطلاب الراغبين في المشاركة تقديم أعمالهم مع الـ CD إلى الإدارة المختصة بالنشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة، وذلك مع إرفاق البطاقة الجامعية والكارنيه الطلابي.

مسابقة "أفضل CD" على مستوى الكليات جامعة حلوان

ينصب التركيز على تقديم الأعمال الفنية بجودة عالية وبأساليب تواكب متطلبات العصر وتبرز مهارات الطلاب في التواصل والابتكار. يوم 27 نوفمبر 2023 هو الموعد النهائي لتقديم الأعمال، حيث ستتولى لجنة تحكيم متخصصة تقييم الأعمال بحرفية وفقًا لمعايير الجودة والابتكار.