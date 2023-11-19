نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مياه الشرب بالجيزة ترفع حالة التأهب وانتشار المعدات تحسبا لسقوط الأمطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انتشار المعدات على كافة الطرق والميادين العامة والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار.

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ١٠٠ معدة متمركزة بمختلف قطاعات الشركة للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت في بيان سابق لها عن تعرض البلاد لحالة جوية غير مستقرة؛ نتيجة منخفض جوي، يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتقلبات جوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

جديرُ بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهت شركاتها التابعة بضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال حالات التقلبات الجوية الطارئة، وما يصاحبها من سقوط أمطار، ومنها: تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط أمطار.

انتشار المعدات

انتشار المعدات

انتشار المعدات

انتشار المعدات

انتشار المعدات

انتشار المعدات

انتشار المعدات

انتشار المعدات