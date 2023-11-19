وكيل مديرية تعليم الجيزة تتفقد مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية بإدارة جنوب

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أحمد جودة - القاهرة - تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وبحضور عبد المقصود السعيد مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وذلك بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتفقدت الخطيب الفصول الدراسية والمكتبة والمعامل ورياض الأطفال وأكدت تفعيل اليوم الرياضى وحصص المشاهدة لقناة مدرستنا واستمعت إلى الطلاب وللاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وجاء ذلك مع التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة

وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة