نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم رياضي ودعم نفسي للوافدات السودانيات الجدد بمركز شباب الشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - الإدارة العامة لتمكين الشباب، يوم رياضي وتوعية بالعنف ودعم نفسي للوافدات السودانيات الجدد بمركز شباب الشيخ زايد التابع لإدارة شباب ٦ أكتوبر والشيخ زايد، يوم رياضى للوافدات السودانيات.

وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة UNFPA.

وتهدف الجلسات إلى الدعم النفسي للأشقاء الأفارقة عن طريق عمل جلسات يتم فيها الاستماع إليهم وسرد ما مروا به من ظروف قاسية ودعمهم وتقويتهم ومحاولة فهم مشاعرهم وأفكارهم بصوره مستمرة ومنظمه.

الجدير بالذكر أن الجلسات بدأت من تاريخ 18 يوليو 2023 وسوف تستمر حتى 24 ديسمبر 2023 م ويتم تقديم الدعم لهم فى صورة جلسات بعدة أنشطة مختلفة وكذلك أنشطة توعوية عن الصحة الإنجابية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،و توجيهات دكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة _ مدير المديرية، إشراف عادل فهمى وكيل المديرية للشباب، خالد توفيق مشرف عام المساحات الآمنة بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة شيماء سمير مدير إدارة تمكين الشباب، إيمان ماهر مسئول الوافدين بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية، كامل محمد أحمد المدير التنفيذي لمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية.

يوم رياضي للوافدات السودانيات

يوم رياضي للوافدات السودانيات

يوم رياضي للوافدات السودانيات

يوم رياضي للوافدات السودانيات

يوم رياضي للوافدات السودانيات

يوم رياضي للوافدات السودانيات

يوم رياضي للوافدات السودانيات

يوم رياضي للوافدات السودانيات

يوم رياضي للوافدات السودانيات