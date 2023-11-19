نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة ووزارة التخطيط تطلقان مبادرة جامعات مستدامة لتعزيز البحث وخدمة المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاونت جامعة القاهرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدشين المرحلة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة"، وهي مبادرة تجسّد الالتزام بمبدأ الحق في التنمية وتعزز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع الوعي بقضايا البيئة والاستدامة، وركز الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، على أهمية البعد البيئي في استراتيجية الجامعة وريادتها في مجال البحث العلمي للحد من التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية.

وتركز هذه المبادرة على خدمة المجتمع والبحث العلمي، حيث يشارك الطلاب في تنفيذ أنشطة تخدم المجتمع مثل القضاء على الأمية وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية، بالإضافة إلى إجراء بحوث علمية تعمق في قضايا التنمية المستدامة.

قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المبادرة تعكس التزام الجامعة بالاستدامة المؤسسية وتأهيل الطلاب للمساهمة في حلول بيئية واجتماعية واقتصادية.

د. محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأوضح أن تأسيس مكتب الاستدامة بالجامعة يعكس رغبتها في أن تكون قائدة عالمية في تعزيز الاستدامة البيئية، فهذه المبادرة تُظهر الالتزام الجاد لجامعة القاهرة بتعزيز البحث والخدمة العامة لصالح مستقبل أفضل وأكثر استدامة.