نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب جامعة حلوان يكتشفون سحر بورسعيد في إطار مبادرة 'ادرس في مصر وتعرف على معالمها'" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت جامعة حلوان التزامها الراسخ بتقديم تجارب تعليمية غنية ومتنوعة لطلابها الوافدين، من خلال تنظيم رحلة استكشافية مميزة إلى محافظة بورسعيد.

تأتي هذه الرحلة ضمن فعاليات مبادرة "ادرس في مصر وتعرف على معالمها" التي تهدف إلى توفير فرص لاكتشاف التراث والثقافة المصرية الغنية.

جاءت الرحلة بإشراف كريم ودعم رؤساء الجامعة، الدكتور السيد قنديل والدكتور عماد أبو الدهب، انطلق الطلاب في جولة ممتعة لاستكشاف معالم بورسعيد الفريدة. وقد شملت الجولة زيارة المنازل الأثرية القديمة، ومنارة بورسعيد الشهيرة، بالإضافة إلى تجوالهم في كورنيش المدينة واستمتاعهم بروعة المناظر الطبيعية الخلابة.

في تصريحاته، أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية تثري خبرات الطلاب الدوليين وتساهم في تعزيز فهمهم للتراث والثقافة المصرية العريقة.

من جانبهم، عبر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لتلك التجربة الثقافية الرائعة، مشيدين بجهود إدارة الوافدين في تنظيم فعاليات تعزز التواصل الثقافي وتقدم فرصًا تعليمية استثنائية.

هذه الرحلة الاستكشافية تعكس التزام جامعة حلوان بتقديم تجارب تعليمية محفزة تسهم في توسيع آفاق وتجارب الطلاب الدوليين في مصر.

جانب من اللقاء