نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم لقاء حواري حول أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية بمركز شباب الصف بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة -الإدارة المركزيه للتعليم المدني- بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة البرلمان والتعليم المدني -، اللقاء الحواري الخامس عن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة بمركز شباب الصف بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب.

وشارك باللقاء اليوم عدد كبير من الشباب والفتيات من إدارات (الصف وأطفيح) من برلمان الشباب، أعضاء مراكز الشباب، طلبة الجامعات ومتطوعين.

ودار اللقاء حول أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة وحث الشباب وتوعيتهم على أهمية المشاركة السياسية والتعبير عن رأيهم بمنتهى الحرية.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذى تقوم به الوزارة فى التنوير والتوعية بأهمية المشاركة السياسية ولا سيما للشباب الذين يمثلون مستقبل مصر.

وأشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الشباب فى التأثير فى المجتمع مؤكدًا أنهم السبيل الأول للنهوض بالوطن وتحقيق غدٍ أفضل لذا وجب علينا تقديم هذه البرامج التى تساهم فى توعيتهم وتنمية معارفهم.

والجدير بالذكر أنه يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي سوف تنفذ خلال الفترة المقبلة في مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، محمد يوسف مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، محمد فصيح مدير إدارة الصف، أشرف عبده مدير إدارة أطفيح، الإشراف التنفيذي محمد جمعة، مرفت فضل ومحاضر اللقاء الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف

لقاء حواري للشباب بمركز شباب الصف