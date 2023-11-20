عاجل .. قطع المياه عن هذه المناطق في دسوق بكفر الشيخ

قطع المياه

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه كفر الشيخ أنه سوف يتم قطع المياه بداية من الساعة الثانية عشر صباحاً حتي الانتهاء مما يتم القيام به بسبب خطة تطهير وتعقيم شبكات مياه الشرب بدسوق

أماكن قطع المياه

قطع المياه

وأعلنت شركة مياه كفر الشيخ عن أسماء المناطق التي سوف يتم فيها قطع المياه وهي شارع الاستاد، ومنطقة مستشفى دسوق العام ومنطقة أرض مفتاح ومنطقة شارع الجيش بمدينة دسوق، وفي القرى سيتم قطع مياه الشرب عن قرية كفر أم يوسف ، حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥.