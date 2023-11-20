انت الأن تتابع خبر شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي.. تعرف على ضوابط التقديم والشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شقق الإسكان الاجتماعي قام مجلس الوزراء بالإعلان عن موافقته على جميع الضوابط الجديدة الخاصة بـ شقق الإسكان الاجتماعي، وبعدها زاد بحث الجميع عن أهم الشروط والطرق الخاصة بالتقديم في برنامج طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجاري التمليكي، وهو من ضمن برنامج سكن لكل المصريين وهو الخاص بالتمهيد إلى الطرح الحديث.

ضوابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

ويجب أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري لكل مواطن مسموح له بالاستفادة هو 6000 جنيهاً للفرد شهرياً، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأيضاً أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطن 2500 جنيهاً، وذلك على أن يتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي ليتم التأكد من صحة كل المستندات التي تقدم من المواطنين.

والعمل على إجراء الاستعلام سبق الاستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعية أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وأنه في حالة وجود سبق استفادة أو تملك خاص بالوحدة السكنية ويستطيع الجميع المشاركة في برنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي ولا يستطيع تملك الوحدة في نهاية الفترة الإيجارية.

يلزم المستفيد باستعمال الشقة في سكنه هو وأسرته وأن تكون بمثابة محل إقامة أساسي أثناء مدة الإيجار ومن الممكن لكل المواطنين الذين يستفيدون من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية والتي يتم تقديمها مستقبلاً ضمن محور التمليك لجميع منخفضي الدخل.

شقق الإسكان الاجتماعي

وشرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من خلال الدعم المحدد في حين الحصول على الوحدة الخاصة بالتمليك، ويشمل الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع وأنه في حالة تقديم طلب أثناء فترة الإيجار على أن يتم العمل على الخصم الإجمالي الذي يسدد بعد استبعاد المصروفات الخاصة بالإدارة والتحصيل والصيانة من سعر الوحدة السكنية ويتم البيع بنظام المعمول به في وقته وفقاً لأسعار السوق.

ويجب أن يكون الحد الأقصى الخاص بالدعم النقدي بواقع مبلغ يصل لـ 90 ألف جنيه ويبدأ عند مستوى الدخل الشهري الذي يصل لـ 2500 جنيه، ويتدرج إلى أن يصل لـ 5000 جنيه عند المستوي الخاص بالدخل الشهري الذي يصل لـ 5900 جنيه لكل المستفيدين بالوحدات السكنية مساحتها 90 م2.

وينم صرف بشكل شهري أثناء مدة الإيجار، والحد الأقصى للدعم النقدي ويكون بواقع مبلغ يصل لـ 60 ألف جنيهاً ويكون عند بداية مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج ليصل لـ 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيهاً بالنسبة لكل المستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويتم الصرف بشكل شهري أثناء مدة الإيجار.

شقق الإسكان الاجتماعي

شروط الحصول على شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

ويستطيع العميل الحصول على شقق الإسكان بالإيجار التمليكي، ويكون بتوفر الشروط الآتية:

شقق الإسكان الاجتماعي