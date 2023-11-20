انت الأن تتابع خبر موعد توقف الأمطار في الإسكندرية.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الإثنين 20 نوفمبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بإصدار بيان عاجل لها كشفت فيه عن موعد توقف الأمطار في الإسكندرية وحالة الطقس اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، وهو أن آخر صور الأقمار الصناعية تدل على استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على جميع السواحل الشمالية، والعديد من المناطق المتفرقة بالسواحل الشمالية، وهي التي يصاحبها سقوط الأمطار ذات الشدة المختلفة، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة 17 درجة.

موعد توقف الأمطار في الإسكندرية

وارجحت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون موعد توقف الأمطار في الإسكندرية مه نهاية اليوم الأثنين ويكون التحسن نسبياً، وذلك حيث أن سرعات الرياح تهدأ وتقل فرص سقوط الأمطار، وأيضاً تقل الفرص الخاصة بسقوط الأمطار في الإسكندرية وتتحرك الحالة الخاصة بالجو شرقاً ويكون تأثير الظواهر الجوية بشكل كبير على شرق البلاد في غزة إلى اليوم الثاني على التوالي، والتحسن الكلي يبدأ من غداً الثلاثاء.

[موعد توقف الأمطار في الإسكندرية]

موعد توقف الأمطار في الإسكندرية

حالة الطقس اليوم الاثنين

وأما عن حالة الطقس اليوم الاثنين فإنه ينتشر طقس لطيف في النهار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهو يكون معتدل على جنوب سيناء والصعيد، وهي من أكثر الأشياء الذي تم الكشف عنها من خلال هيئة الأرصاد الجوية.

[موعد توقف الأمطار في الإسكندرية]

موعد توقف الأمطار في الإسكندرية

ووجهت الهيئة تحذير لجميع المواطنين من انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي، وسوف تزداد البرودة الخاصة بالطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وأيضاً نصحت الجميع بارتداء الملابس الشتوية والجاكيت عند النزول وبشكل خاص في الأوقات المتأخرة من الليل.

[موعد توقف الأمطار في الإسكندرية]

موعد توقف الأمطار في الإسكندرية

وأرجحت الخرائط الخاصة بالطقس أن تستمر سقوط الأمطار اليوم على جميع السواحل الشمالية الشرقية وتكون متوسطة على كلاً من بورسعيد ودمياط والعريش ورفح، والطبيعية الجغرافية الجبلية على شمال ووسط سيناء من الممكن أن تتكون السيول في بعض المناطق، وتقل حدة الأمطار اليوم على المنطقة الغربية وهم “الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة”.