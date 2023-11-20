وزير الصحة يصل إلى مطار العريش لاستقبال أطفال فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة يصل إلى مطار العريش تمهيدا لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن استعدادات وزارة الصحة المصرية لاستقبال الأطفال حديثى الولادة "الخدج" القادمين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك توجيهات لوزارة الصحة بالعمل على استقبال الأطفال الخدج من قطاع غزة، مضيفًا: "مجموعة الأطفال الخدج الموجودين في مستشفى الشفاء، نستعد لاستقبالهم في مصر في ظل عدم قدرة المستشفى الفلسطيني لتقديم الرعاية الصحية لهم، وهناك توجيهات لكل جهات الدولة للعمل على استقبال الأطفال الفلسطينيين".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "هناك سيارات إسعاف مجهزة أمام معبر رفح، تحمل حضانات متنقلة وتتواجد منذ عدة أيام، في انتظار وصول الأطفال الخدج من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني، وجرى تجهيز أماكن بالمستشفيات المصرية لاستقبال الأطفال".