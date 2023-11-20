أخبار مصرية

رئيس الوزراء الفلسطينى: نشكر مصر على جهودها فى معبر رفح

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - وجه محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر إلى الدولة المصرية على جهودها في معبر رفح، متابعا: "إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف خلال كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أدعو الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثبات.. والاحتلال يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "نأمل في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية"، لافتا إلى أن إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل من إيراداتنا الضريبية الفلسطينية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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