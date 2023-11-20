تعرف على الضوابط المنظمة للحج والعمر لعام 1445 (التفاصيل كاملة)

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج. جاء ذلك بناءً على الجهود المشتركة بين اللجنة العليا للعمرة والحج، اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، اعتبارًا من يوم غد الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 4 يناير المقبل.

تم تحديد موعد اجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل. ومن الملفت للنظر أن الوزارة قامت بزيادة العدد المخصص من التأشيرات للحج الاقتصادي والبري بنسبة 58% عن الموسم الماضي.

وفي تصريحاتها، أكدت رئيسة الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، الأستاذة سامية سامي، أن الضوابط الجديدة تتضمن إجراءات واجبة الالتزام من قبل الشركات السياحية في تنفيذ برامج الحج السياحي، والتزامًا بالتعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودية.

تشمل الضوابط أيضًا التزامًا بمواصفات حديثة للأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا، حيث يجب أن لا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016، بهدف تعزيز راحة وسلامة الحجاج.

أضافت الأستاذة سامية سامي أن هذه الضوابط تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات السياحية، وتأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في الحج السياحي وتوفير تجارب مميزة للحجاج.

تختتم الشركات السياحية إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل، وتشدد الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة للضوابط والقواعد المعتمدة.

كما أوضحت أنه تم زيادة العدد المخصص من التأشيرات للحج الاقتصادي والبري بنسبة 58% عن الموسم الماضي مستهدفين بذلك زيادة فرصة المواطنين متوسطي الدخل في الحصول على فرصة أكبر للحج، كما تم استحداث عدة برامج في الحج السياحي تستهدف تلبية رغبات الحجاج خاصة أن تلك البرامج ذات فئات سعرية مختلفة تتيح للمواطن الاختيار فيما بينها.

أبرز ما تضمنته الضوابط:

- أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برًا ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج.

- تم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.

- لأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء).

- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقًا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

وقد قامت الوزارة بإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، مؤكدة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعدادًا لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها.