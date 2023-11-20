نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يشيد بأداء الحكم عادل نور في بطولة اللاعبين المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالحكم المصري عادل نور صاحب الشارة الذهبية، وتعتبر هذه الشارة أعلى درجات التحكيم على المستوى الدولي، حكم مباراة دور قبل النهائي في البطولة النهائية لرابطه اللاعبين المحترفين بين بطل العالم نوفاك دجوكوفيتش والاسباني كارلوس الكراز



وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الحكم عادل نور الذي يُعد مشرفًا رياضيًا بالادارة العامة لرعاية الشباب من أبناء جامعة حلوان، قدَّم مستوىً متميزًا خلال إدارته للمباراة، مما يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه التحكيم المصري، وأضاف أن الجامعة دائمًا ما تفتخر بأبطالها الرياضيين الذين يحملون اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، وتمثيل جامعة حلوان أمام دول العالم.

وقد أبدى الحكم عادل نور امتنانه للجامعة على دعمها المتواصل له طوال مشواره الرياضي