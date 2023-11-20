وزير التنمية المحلية: قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات.. وتوجيهات رئاسية واضحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان السبب الرئيسي في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين، قائلا: نتيجة التشابكات في القانون الماضي، لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط.

وقال: كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي.

وأكد أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وكشف وزير التنمية المحلية، أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.

النواب يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء

ومنذ قليل، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائي.

وخلال الجلسة العامة للنواب أمس، قام النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.