متحدث الصحة: استقبال 29 طفلا حديثى الولادة من غزة ونقلهم للمستشفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه تم تجهيز فرق طبية عالية المستوى للكشف الطبى على الأطفال ومتابعة حالتهم كما تم توفير التمريض اللازم للحالات.

يذكر أنه تم نشر 38 ألف طبيب و25 ألف ممرضة للعمل فى خدمة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وأن مصر لديها مقدرة كبيرة على استقبال أى عدد من الحالات المرضية والجرحى الفلسطينيين حتى 30 مرة في اليوم، كما أن النظام الصحى المصرى قوى ويخدم ما يقرب من 100 مليون مواطن مصرى.

ويشار إلى أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة وفى انتظار أى جريح أو مصاب لتقديم المساعدة الكاملة فور دخولة من المعبر حيث يوجد من 10 إلي 20 % من المرضى يحتاجون لتدخلات علاجية عاجلة، وكذلك يحتاجون رعاية فائقة ومكتفة وذلك نظرا لحالاتهم الصحية،كما أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود ما يقرب من 28 ألف حالة مصابة وتتنوع إصاباتهم ومشاكلهم الصحية .