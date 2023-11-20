12 شهيدا وعشرات الجرحى فى قصف إسرائيلي لمدرسة بالبريج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية بسقوط 12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بمخيم البريج جنوب مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.