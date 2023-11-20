نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. صحفيو مجلة الإذاعة والتلفزيون يبحثون أزمة تأخر مستحقاتهم المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجتمع الجمعية العمومية لمجلة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الإثنين، في حضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وبعض أعضاء مجلس النقابة، أبرزهم محمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتسويات، وهشام يونس وكيل أول النقابة، ومحمد الجارحي عضو المجلس؛ لبحث أزمة تأخّر صرف المستحقات المالية للصحفيين العاملين بالمجلة.

وكان قد تقدّم الزملاء الصحفيون بمجلة الإذاعة والتلفزيون، باستقالتهم إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ اعترضًا على ما وصفوه بـ "التعنّت الواضح" من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل، منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها، والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، مؤكدين أن الجميع يُعاني من أوضاع مالية غاية في القسوة.

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