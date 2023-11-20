الأرصاد: استقرار حالة الطقس غدا وعودة الشبورة الكثيفة والصغرى بالقاهرة 18 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.