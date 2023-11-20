الرئيس السيسى يطلع على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا اليوم، لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاجتماع تناول برامج تحديث القطاع الزراعي في مصر، حيث اطلع الرئيس فى هذا الصدد على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية المصرية، وجهود الدولة لمواصلة زيادة إنتاجية الفدان وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة التي تشهد طفرة في الإنتاجية، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية والغذائية، التي تشهد بدورها زيادة مطردة.