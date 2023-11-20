غداً.. مجلس النواب يناقش 16 طلب إحاطة للحكومة بشأن التدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 03:32 مساءً -

يناقش غداً مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة 16 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة، ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.

وقدم النواب طلبات احاطة بشأن موقف الدولة المصرية تجاه التصعيد الإسرائيلي والمجازر التي ترتكبها الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، والتعامل مع التهجير القسري ومصطفى مدبولي يستعرض غدًا خطة الحكومة للتعامل معها.

ومن المقرر أمن يستعرض غداً الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمام المجلس جهود الحكومة ومؤسساتها فى القضية الفلسطينية من أجل دعم الفلسطينيين ومواجهة التهجير القسرى.