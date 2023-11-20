نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي البدوي: نجتمع اليوم مع صحفيي مجلة الإذاعة والتلفزيون لبحث أزمة تأخر مستحقاتهم المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة وطباعة والإعلام، عن اجتماعٍ اليوم، مع الزملاء الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتلفزيون؛ لبحث أزمة تأخّر صرف مستحقاتهم المالية من قِبل الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إنه يجتمع اليوم مع الزملاء، في حضور خالد البلشي نقيب الصحفيين؛ للاطلاع على تفاصيل الأزمة والتطوّرات، خاصة بعد تقدّم 4 من الزملاء أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم أمس.

وأكد عقد اجتماعٍ اليوم؛ ليكونوا على دراسة بجوانب الأزمة، وبحث مطالب الزملاء طبقًا لما يرضوه.

وكان قد تقدّم الزملاء الصحفيون بمجلة الإذاعة والتلفزيون، باستقالتهم إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أمس الأحد؛ اعترضًا على ما وصفوه بـ "التعنّت الواضح" من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل، منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها، والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، مؤكدين أن الجميع يُعاني من أوضاع مالية غاية في القسوة.

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