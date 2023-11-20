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تكريم 1050 طالبا من حفظة القرآن الكريم بقرية زاوية دهشور في الجيزة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت قرية زاوية دهشور التابعة لمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، حفلا كبيرا لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية وطلابها.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، والأناشيد الدينية وبعض الكلمات من الحضور الكريم.

حضر الحفل بعض الشخصيات العامة وأعضاء مجالس النواب، النائب عماد الدرجلي، والنائب حازم عويان، والنائب نادر الخبيري، ومحمود شنب رئيس مدينة البدرشين، والعميد محمد زهران، والمهندس عصام امبابي، والمستشار محمد امبابي، والنائب علاء قمر، والنائب خالد تامر، والمستشار محمد عبدالفضيل، والمستشار طارق ابوزيد.

حيث تم تكريم 1050 طالب من حفظة القرآن الكريم، خلال حفل ضخم وسط حضور الآلاف من أهالي القرية والمركز، وتم توزيع شهادات تقدير ودروع لحفظة القرآن الكريم وأجهزة كهربائية عليهم، كما حصل المركزين الأول والثاني على رحلتين عمرة لبيت الله الحرام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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