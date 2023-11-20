نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي البدوي: غدًا جلسة مشتركة مع رئيس مجلس إدارة "الوفد" لبحث أزمة الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن المشاورات مستمرّة بشأن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مؤسسة “الوفد” الإعلامية، للوصول إلى حل، لافتًا إلى عقد جلسة بين اللجنة النقابية للعاملين بالجريدة، ورئيس مجلس الإدارة، غدًا الثلاثاء؛ لبحث الوصول إلى حل مشترك.

وأضاف في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن النقابة بالتعاون مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، تدرس الخروج بحل يُرضي الزملاء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك خطوات إيجابية لحل الأزمة، خاصة وأن وزير القوى العاملة كان قد صرّح سابقًا بأن الدولة يمكن أن تساعد في حل أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات المختلفة، عن طريق دعم مالي يُقدّمه صندوق الطوارئ بالوزارة لمدة 6 أشهر، على أن يتحمّل الصندوق فارق الحد الأدنى للأجور فقط وليست الأجور بشكل كامل، ولكن على المؤسسة أن تجد حلًا وتلتزم بهذا الفارق بعد مدة الـ6 أشهر.

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