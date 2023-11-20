نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إتاحة الحجز الإلكتروني على جميع قطارات تحيا مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحري والقبلي من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع كخدمة جديدة ولأول مرة بكافة منافذ فوري والتي تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلًا عليهم.

كنا يأتي ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة وأيضا لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات.

ويتم الحصول على التذكرة من أي منفذ فوري والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكدت الهيئة أنه قد تم إتاحة الحجز من قبل لكافة القطارات (ذات التهوية والثالثة المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وشددت الهيئة على أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقا لقواعد وتعليمات الهيئة.

وناشدت الهيئة جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار وحتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة.